Die Temperaturen in der Arktis sind erstaunlich wärmer als sie sein sollten

Nur 10m² Spiegel auf einem Dach oder auf dem Wasser können eine Tonne CO2 kompensieren.



wie Prof Dr Ye Tao in einem Interview bemerkt hat. Aber sein Harvard Institut schlägt eine Reihe weiterer Ideen vor, wie zum Beispiel wir die Meere vor der Versäuerung retten könnten. Hier der Link zum Youtube Kanal und zur Webseite der Initiative.Den wirklich bemerkenswerten Artikel von CBSNews kopiere ich aber auf Deutsch hier hinein, damit Ihn mehr Menschen lesen können:Laut dem Climate Reanlayzer der University of Maine lag der Polarkreis an diesem Wochenende durchschnittlich 12 Grad Fahrenheit über dem Normalwert. Dies ist nicht nur ein Standort, sondern der Durchschnitt aller 7,7 Millionen Quadratmeilen. Das ist eine riesige Fläche, fast doppelt so groß wie die gesamten Vereinigten Staaten und durchschnittlich 12 Grad über dem Normalwert.Jetzt ist es in der Arktis alles andere als warm. Die Temperaturen sind vielerorts nahe Null. Wie Sie in der Abbildung unten sehen können, die Abweichungen vom Normalzustand darstellt, weisen die hellrot schattierten Flecken darauf hin, dass die Temperaturen über 20 Grad Celsius (30-40 Grad F) über dem Wert liegen, der zu dieser Jahreszeit liegen sollte."Es ist alles andere als eine jährliche Erinnerung an den raschen Klimawandel, den wir in der Arktis beobachtet haben", erklärt Dr. Zack Labe, ein Spezialist für arktisches Klima an der Colorado State University.Während das Tempo der globalen Erwärmung das schnellste ist, das wir seit Millionen von Jahren gesehen haben , erwärmt es sich nirgendwo schneller als in der Arktis. Die Temperaturen in der Arktis steigen dreimal so schnell wie im Rest der Welt.Im Jahr 2020 gehört die Erwärmung der Arktis zu den bisher höchsten.Der rasante Erwärmungstrend in der Arktis lässt sich auf die einzigartige Zusammensetzung des Arktischen Ozeans zurückführen, die sich rasch ändert. Die Arktis besteht hauptsächlich aus Ozeanen, die fast das ganze Jahr über von Millionen Quadratmeilen Meereis bedeckt sind. Aber seit den 1970er Jahren hat die Meereisausdehnung schnell abgenommen und das Meereisvolumen ist um zwei Drittel gesunken.Jedes Jahr erreicht das arktische Meereis im September sein Minimum. Dieses Jahr war das zweitniedrigste seit Bestehen. Während das an sich bedeutsam ist, war das, was als nächstes geschah, noch überraschender. Die Erholung des Meereises blieb einige Wochen lang stehen, und im Oktober wurden Rekorde für die niedrigste gemessene Meereisausdehnung gebrochen .KlimawandelDie Auswirkungen von COVID-Sperren auf die Treibhausgasemissionen sind ein "winziger Fehler".Die rekordverdächtige Hurrikan Saison 2020, erklärtDank der Pandemie wurde die Luft im Jahr 2020 saubererDies führte dazu, dass die Nordostpassage entlang der sibirischen Küste, die früher selten geöffnet war, 112 Tage lang befahrbar blieb und den alten Rekord um etwa einen Monat zerstörte.Obwohl sich die Arktis das ganze Jahr über erwärmt, tritt die stärkste Erwärmung - bekannt als arktische Verstärkung - in den Herbstmonaten auf."Die gesamte Wärme, die vom Sommer in den Ozean aufgenommen wurde, wird wieder an die Atmosphäre abgegeben, wenn sich das Meereis vor dem Winter zu reformieren beginnt", erklärt Labe. "Es gibt [noch] eine große Fläche offenen Wassers, die normalerweise mit Meereis bedeckt ist."Infolgedessen ermöglicht der Mangel an Meereisbedeckung und offenem Wasser, dass Wärme sehr spät in der Saison vom Ozean in die darüber liegende Atmosphäre übertragen wird. Das erhöht die Temperaturen auf abnormale Werte.Die folgende Darstellung zeigt, wie die Verstärkung der Arktis in den Herbstmonaten die Erwärmung schneller als zu jeder anderen Jahreszeit fördert."Die Arktis ist von einem Zustand alten und dicken Meereises zu einem Zustand mit dünnem Eis im ersten Jahr übergegangen, der von sich schnell erwärmenden Meeres- und Lufttemperaturen begleitet wird", erklärt Labe und liefert Beweise dafür, dass sich die Arktis in ein neues Klimaregime verwandelt.Dies hat auch außerhalb des Arktischen Ozeans Auswirkungen. In Sibirien trat von Januar bis Juni 2020 eine Hitzewelle auf, die so weit verbreitet, langwierig und intensiv war, dass Wissenschaftler fanden, dass sie ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel im Wesentlichen unmöglich gewesen wäre und durch die Erwärmung des Gewächshauses mindestens 600-mal wahrscheinlicher wurde.Diese abnormale Wärme hat das ganze Jahr über bestanden.Was bedeutet das alles für den größten Teil der Weltbevölkerung, die weit südlich der Arktis lebt? Dies ist eines der derzeit am intensivsten untersuchten und diskutierten Themen in der Klimawissenschaft, auf das noch keine klare Antwort vorliegt.Angesichts derart dramatischer Veränderungen in der Arktis sind sich die Wissenschaftler einig, dass es in den mittleren Breiten zwangsläufig einen Dominoeffekt geben wird. Während die Details noch ausgearbeitet werden, scheint am deutlichsten zu sein, dass die Verstärkung der Arktis mit mehr Klimaextremen auf der Nordhalbkugel verbunden ist, möglicherweise durch Verschiebung der atmosphärischen und möglicherweise sogar der Ozeansteuerungsströmungen.Was in der Arktis passiert, stimmt laut Labe mit unseren Prognosen in globalen Klimamodellen überein und verleiht zukünftigen Projektionen Glaubwürdigkeit. Er warnt davor, dass wir den dramatischen Veränderungen in der Arktis besondere Aufmerksamkeit schenken sollten, da dies für den Rest von uns ein entscheidender Faktor ist: "Die Arktis ist wirklich ein Warnsignal für den zukünftigen Klimawandel auf dem Rest des Planeten."