Die EU-Wasserrahmenrichtlinie – wird der Schutz unserer Gewässer jetzt aufgeweicht?

Kritisch beurteilt die Europäische Kommission den derzeitigen Stand der Umsetzung der WRRL in Deutschland. In einer sehr späten Phase der Durchführung der WRRL sei die Lage „äußerst besorgniserregend.“ Eigentlich sollte die WRRL bis 2027 umgesetzt werden. Alle europäischen Gewässer müssen bis dahin in einem guten ökologischen und chemischen Zustand sein. „Davon sind wir in Deutschland meilenweit entfernt“, stellte Dr. Margraf fest. Deshalb haben BUND und NABU Beschwerde bei der Europäischen Union eingereicht. Nur 8 % der Gewässer in Deutschland erreichen einen guten Zustand, das ist ein Armutszeugnis nach 18 Jahren Umsetzungspraxis der europäischen Zielvorgaben. Das Ziel, Flüssen und Auen mehr Raum zu geben, sie naturnah zu entwickeln und die Wasserqualität zu verbessern, steht bisher, wenn überhaupt, nur auf dem Papier.Nun wird die WRRL einem Fitness-Check unterzogen. Die angestrebte und dringend nötige Verbesserung der Gewässerqualität bis 2027 droht buchstäblich ins Wasser zu fallen. Erneut könnte ein starkes Gesetz für den Umweltschutz weichgespült werden.Abschließend richtete die Referentin einen Appell an die Zuhörer: „Es gilt jetzt eine Schwächung der WRRL zu verhindern und uns zu deren verbindlichen Umsetzung zu bekennen. Dazu kann sich jeder Bürger noch bis 4. März äußern.“ Auf der Internetseite des BUND ist die Teilnahme am Online-Konsultationsverfahren unter dem Stichwort „Wasserrahmenrichtlinie“ mit geringem Zeitaufwand möglich. https://aktion.bund.net/eu-rette-unser-wasser