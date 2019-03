Augsburg : Zeughaus - Hollsaal A |

Augsburg: Zeughaus | Der BUND Naturschutz e.V. lädt zu einem Vortagsaben ein.

Das Europäische Naturschutzgebiet Natura 2000 – ein Meilenstein für den Artenschutz

Am 09.05.2019, um 19.00 Uhr im Hollsaal A, Zeughausplatz4, 86150 Augsburg



Das Europäische Naturschutznetz Natura 2000 gilt als Meilenstein für den Arten- und Biotopschutz in Europa. Ohne diese Initiative wäre es um die Lebensräume von Pflanzen- und Tierarten in Europa weitaus schlechter bestellt. Die Europäische Umweltagentur (EEA) und das Europäische Themenzentrum für Biodiversität haben allerdings bei einer Untersuchung zum Erhaltungszustand von Lebensraumtypen festgestellt, dass sich ein Großteil in einem ungünstigen Zustand befindet. Welche Anstrengungen und Maßnahmen zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands erforderlich sind, soll bei dieser Veranstaltung erörtert werden. Referentin: Dr. Christine Margraf