Zweiter Erdiana Frauenkongress am 22.09.2018

Augsburg : Augustanasaal |

Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr, findet auch dieses Jahr, am 22.09.2018 um 9 Uhr im Augustanasaal in Augsburg, der Erdiana Frauenkongress statt.



Die Initiatorin Danuta Hofner möchte mit diesem Kongress, 2018 dann zum zweiten Mal, noch mehr Frauen erreichen. Ihre Vision ist es, jede Frau auf dem Weg in ihr erfülltes Leben zu unterstützen. Ob im Beruf, oder im privaten Umfeld ist das Bewusstsein der eigenen Ziele ein wesentlicher Baustein des Erfolgs und der Zufriedenheit.

Der Erdiana Frauenkongress bietet den erfolgsorientierten Frauen, die Interesse an der persönlichen Entwicklung und beruflichem Vorankommen haben, eine wichtige Plattform für inspirierende, internationale Impulse, durch kurzweilige fachliche Vorträge oder tiefes Netzwerk.

Einen ganzen Tag lernen die Frauen von Top Referenten/innen, wie sie ihr Business und ihr Leben erfolgreich optimieren. Dieses Mal als Special Guest, Beatrice Bartlay, eine Top Unternehmerin, Trainerin und Coach aus England.



Bis zum 30.07.2018 können „Early Birds Tickets“ zum Preis von 49 Euro durch die Angabe seiner E-Mail-Adresse über erdiana.frauenkongress@gmail.com erworben werden.



Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.erdiana-frauenkongress.de



Den Erdiana Frauenkongress empfiehlt Danuta Hofner jeder erfolgsorientierten Frau.