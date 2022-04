ZAPHOD stellt am 7. Mai im Bob’s Haunstetten ihre CD vor

Augsburg : Bobs |

Die Augsburger Band ZAPHOD feiert die Veröffentlichung ihres Albums „reanimated“. Am 7. Mai spielt sie ihr vielseitiges Programm im Bob's, Auf dem Nol 31, in Haunstetten. Ein Erkennungszeichen der Band: Gitarrist Uwe Schrödersecker spielt einen Teil der Songs statt auf der E-Gitarre auf der elektrisch verstärkten Version des türkischen Saiteninstruments Saz. Die gemeinsamen Wurzeln haben die vier Bandmitglieder in ihrer Liebe zum Psychedelic- und Prog-Rock der späten 60er und frühen 70er (Doors, Pink Floyd etc.), doch lassen sie sich in ihren Kompositionen und Arrangements von vielem inspirieren, was seither in Rock- und Pop-Musik zu hören war. Die englisch gesungenen Texte sind mal melancholisch, mal ironisch, die Songs reichen von kurzen Rock ’n‘ Roll-Nummern bis zu Werken mit epischer Breite. ZAPHOD schert sich nicht um Genre-Grenzen und liebt überraschende Wendungen in Songs. Ein Rock-Song mit Reggae-Refrain? Warum eigentlich nicht. Ein Blues, in den sich Funk einschleicht? Passiert halt. Und bei handgemachter Psychedelic können die radiotaugliche drei Minuten auch mal etwas überschritten werden. Beginn ist um 20:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.