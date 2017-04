Werkstattkonzert "Kammermusik" des Kammerorchesters Maria Stern

Augsburg : Aula Schule Maria Stern |

Am 18. Mai 2017 um 19 Uhr findet das 2. Werkstattkonzert "Kammermusik" mit Solistinnen des Kammerorchesters Maria Stern in der Schulaula statt. Dabei kommen bekannte und weniger bekannte Werke von Telemann, Haydn, Klengel und Lachner zur Aufführung. Das Werkstattkonzert ist eine Gelegenheit für die jungen Musikerinnen, zu experimentieren und auch einmal Stücke zu spielen, zu denen man im Schulalltag oder bei den öffentlichen Orchesterkonzerten nicht kommt. Die Besetzung weicht dabei bewußt von der üblichen Besetzung Soloinstrument+Piano ab und gibt auch außergewöhnlichen Formationen ein Podium.

Eintritt frei, Spenden zur Unterstützung der Orchesterarbeit am Maria Stern willkomen.