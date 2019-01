Wenn Träume Flügel haben

Augsburg : Parktheater im Kurhaus Göggingen (www.parktheater.de) |

Tanzgalerie Kuschill begeistert mit neuem Musical

Vor weniger als zwei Wochen standen alle noch aufgeregt hinter der Bühne und konnten es kaum erwarten, dass es endlich losgeht!Nach der fulminanten Premiere am 15. Dezember 2018 fand am Samstag, den 19. Januar 2019, die bereits zweite Aufführung des Tanzmusicalsim Parktheater Augsburg statt. Beide Veranstaltungen waren bis auf den letzten Platz ausverkauft und entführten das Publikum in einen Rausch aus Leidenschaft, Liebe zum Tanzen und tiefgreifende Emotionen.Der Titel des Musicals ist Programm und deswegen wurden Geschichten aus dem Leben erzählt, mit denen sich jeder auf die eine oder andere Weise identifizieren kann. Die mehr als 200 Tänzerinnen und Tänzer zeigten eine großartige Leistung und verzauberten das Publikum vom ersten Augenblick an. Neben Themen wie Geburt, Verlassen, Eifersucht wurde auch das höchstbrisante und sehr aktuelle Thema Mobbing aufgegriffen.Choreographin, Regisseurin und Darstellerin des Musicals, Frau Tanja Kuschill, hatte die Idee zu diesem Musical und wollte damit die verschiedenen Facetten des Lebens in tänzerischer Form zeigen. Aber die besten Geschichten schreibt ja bekanntlich das Leben und so entstand ein spannendes und emotionales Tanzmusical.Eine letzte Gelegenheit dieses tolle Musical miterleben zu können besteht amumin der, wo das Ensemble zum letzten Mal unter dem Motto „Die Liebe hört niemals auf“ das Publikum in ihren Bann ziehen möchte.Lassen Sie sich von uns in eine faszinierende Tanzwelt entführen!