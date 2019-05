Vernissage "Hinz & Kunst"

Augsburg : Staatsinstitut |



Hinz & Kunst – Eine Vernissage für jedermann



Wenn dynamische Kunstwerke, verschiedenste Sportarten und handwerkliches Geschick aufeinandertreffen, kann nur die Rede von den angehenden Fachlehrern des Staatsinstitutes in Augsburg sein.

Die musisch-technische Ausbildung bildet die Studierenden in den Fächern Werken, technisches Zeichnen, Kommunikationstechnik und Kunst oder Sport zu Fachlehrern aus. In den jeweiligen Werkstattwochen der Fächer erhielten die Studierenden die Möglichkeit, sich eine Woche lang intensiv mit ihrem Projekt zu beschäftigen.

Diese bunte Kombination der Fächer brachte dieses Jahr zahlreiche spannende Werke hervor, die im Staatsinstitut Augsburg präsentiert werden.



Die Vernissage ist ein Abschluss der zahlreichen Wochen des produktiv und kreativ seins. Den Studierenden ist es besonders wichtig, in einen Austausch mit ihrer Umwelt zu treten und eine Reflexion zu ihren Werken zu bekommen.



Der Eintritt ist kostenlos, die Türen stehen in freudiger Erwartung auf hohe Besucherzahlen offen und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.







Foto: Felicitas Schwarzensteiner

Text: Elena Etzl