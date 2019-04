Unternehmer mit neuer Führung

Steffen Haase leitet ab sofort die BNI-Unternehmensgruppe „Claudius“

Über BNI

Neben Steffen Haase als neuer Gruppen-Direktor ist Mario Meggle von m³ meggle Honorarberatung aus Untermeitingen neuer Mitgliederkoordinator und ab sofort für sämtliche Mitgliederangelegenheiten zuständig. Darius Pielorz, Anwalt der Rechtsanwaltskanzlei „Pielorz & Partner“ aus Augsburg ist neuer Schatzmeister des 48 Mitglieder starken Unternehmerteams. Die drei Unternehmer lösen das „alte“ Führungsteam zum 1. April ab.In den vergangenen 12 Monaten haben die aktuell 46 Unternehmer mehr als 2200 Empfehlungen Geschäftsempfehlungen ausgetauscht, die in diesem Zeitraum zu einem Gesamtumsatz von 5,4 Millionen Euro geführt haben. Um sich und das Geschäft besser kennenzulernen führen die Teilnehmer der Gruppe regelmäßig Gespräche miteinander und verbessern in Seminaren ihre Fähigkeiten in den Bereichen Netzwerken, Präsentieren und im Finden von Geschäftskontakten.Auf der Website des Unternehmerteams "Claudius" kann man sich über die Mitglieder der Gruppe informieren und sich auch zu einem Besuch anmelden.