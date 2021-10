Über Freundschaft, Trennung und andere Gefühle: Bunter Kreis übergibt Bücherspende an interessierte Einrichtungen

„Gerade bei Vorschulkindern oder in den ersten und zweiten Klassen lässt sich die Geschichte von ‚Paula im Koboldland‘ sehr gut für das gemeinsame Lesen in der Gruppe einsetzen“, erklärt Inga Drulhon, Leiterin der Schulbücherei an der Grundschule Hochzoll-Süd. „Das Buch fördert vor allem die Sozialkompetenz der Kinder.“ 200 Exemplare des Buches hat der Bunte Kreis aus Lagerbeständen von Papilio geschenkt bekommen.„Paula im Koboldland“ ist die Fortsetzung der beliebten Geschichte „Paula und die Kistenkobolde“, illustriert mit den Marionetten der Augsburger Puppenkiste. Mit Hilfe von Paula entdecken die Kistenkobolde Heulibold, Zornibold, Bibberbold und Freudibold ihre Gefühle und lernen mit Wut, Trauer, Freude oder Angst umzugehen.Im zweiten Teil erlebt Paula mit ihrem Freund Felix eine fantastische Reise ins Koboldland. Dort trifft sie ihre alten Freunde wieder und lernt neue Kobolde kennen. Durch den pädagogisch aufbereiteten Elternteil im Buch bietet die Geschichte eine gute Grundlage zum Vorlesen und Sprechen über Freundschaft, Trennung oder Gefühle beim Wiedersehen – Erfahrungen, die viele Kinder in den Zeiten von Lockdown und Abstandsregeln selbst erlebt haben. Darüber hinaus erzählt das Buch von Hilfsbereitschaft und Miteinander.Die Geschichten sind leicht zugänglich für Kinder ab fünf bis sechs Jahren. Der Bunte Kreis gibt weitere Büchersätze kostenlos an interessierte Schulen, Kindergärten oder Horte weiter, solange der Vorrat reicht. Spenden sind herzlich willkommen. Anfragen unter: info@bunter-kreis.de oder 0821/400 4848.