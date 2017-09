Augsburg : Turamichele |



Turamichele-Fest



Das Turamichele-Fest in Augsburg ist ein Kinderfest, das am letzten September Wochenende, 3 Tage lang gefeiert wird.Der Ursprung geht ins 17. Jahrhundert zurück.Immer zur vollen Stunde zeigt sich im unteren Teil des Perlachturms am Fenster der Erzengel Michael. Er bezwingt den Teufel. Danach lassen die Kinder ihre Luftballons in den Himmel steigen.Für die Kinder wird einiges geboten. Sie können entweder mit einem Karussell und einem kl. Riesenrad fahren oder eine Schiffschaukel besteigen. Zudem habe ich manch toll geschminktes Gesicht gesehen.