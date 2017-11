Augsburg : Parktheater im Kurhaus Göggingen (www.parktheater.de) |

Susanne Brantl, feste Größe der bayerischen Theater- und Fernsehlandschaft entdeckt gemeinsam mit Michael Schlenger, dem deutschen Publikum aus TV- und Festspielproduktionen gut bekannt, ein Geheimnis … Eines, das Wirklichkeit und Traumwelt ineinander fließen lässt. Eines, das jeder von uns einmal entdecken wird.



Der große Filmemacher Federico Fellini machte sich bereits in den 60er-Jahren auf den Weg, dieses Geheimnis in Worte und Bilder zu fassen. Fellini brach das Projekt allerdings ab, da es ihm, wie er sagte, sonst das Leben genommen hätte.

Doch nun gehen Michael & Susanne auf die Reise ans Ende der Welt ... Die Sinne der Zuschauer werden an diesem Abend mit pointierten Texten und musikalischen Highlights verwöhnt, treffsicher instrumentiert von Anton Waas, Ludwig Hahn und Alex Haas.



01.02.18 (19:30 Uhr) Susanne Brantl & Michael Schlenger "Mein Leben & ich - haben Sie Ihres im Griff, dann bringen Sie's mit!"

