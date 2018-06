Super Konzert von Quarterpast e.V.

Augsburg : St. Thomas |

Sonntag den 10. Juni 2018 um 9:15 Uhr - also ganz wie im Namen vorgegeben -. Viertel nach begann das Konzert bei brütender Hitze in der Kirche St. Thomas in Kriegshaber.

Um das Resultat vorweg zu nehmen, es war ein klasse Konzert mit einem Chor der sehr harmonisch wirkte. Einige Solisten von früheren Konzerten konnten leider nicht teilnehmen und die Chormitglieder füllten die entstandene Lücke ohne dass die Zuhörer etwas vermissten; diese Leistung hat mich persönlich sehr überrascht.Die dargebotenen Stücke wechselten von Gospel bis Pop, also eine bunte Mischung die bei den Zuhörern wahre Begeisterungsstürme auslösten.Die Moderatoren (siehe Bildunterschriften) führten die Gäste in die einzelnen Stücke ein und der Chor folgte dem Dirigenten und Chorleiter Hans-Ulrich Höfle präzise.War es der Hitze geschuldet dass die Kirche an diesem Abend nicht voll war? Die Leistung des Chores hätte jedenfalls ein volles Haus verdient gehabt, denn auch die Kirche selbst hatte eine sehr gute Akustik.