Sudetendeutsche zeigen Corona die Stirn - Veranstaltungen geplant bei Inzidenzen unter 100 möglich

Alle Termine nur möglich bei Inzienzwerten unter 100 im jeweiligem Veranstaltungsgebiet !Donnerstag, 17. Juni, 9.30 Uhr, SL Ortsgruppe Königsbrunn / Wehringen / Klosterlechfeld: Mitglieder Treff. 9.30 Uhr: Heimat Stüble im Lechfeld Museum Königsbrunn 10.30 Uhr: Treff beim Sudetendeutschen Mahnmal am Friedhof Königsbrunn. 11.00 Uhr: Sitzung im Gasthof „Krone“ in der Bürgermeister Wohlfarth Straße 44 86343 Königsbrunn .Tagesordnung 12.00 Uhr: Mittagessen 13. 30 Uhr: Besuch des Museums Schlacht auf dem Lechfeld beim Gymnasium Königsbrunn Anmeldung bis spätestens 10. Juni bei ObmannKurt Aue (0821) 8853756.Mittwoch, 7. Juli, 15.00 Uhr, SL Ortsgruppe Königsbrunn / Wehringen / Klosterlechfeld: Mitgliederversammlung in der Gemeindehalle Wehringen.Samstag, 10. Juli, 14.00 Uhr, SL Ortsgruppe Königsbrunn / Wehringen / Klosterlechfeld: Muttertagfeier (Wir feiern auch die Väter), Fischerheim Wehringen, In der Aue 5.Fahrt zum Sudetendeutschem TagFreitag 16. bis Sonntag 18. Juli 2021Wir fahren mit dem BayernticketAn welchen Tag wir fahren ist erst ab 1. Juli 2021 erkennbar unter:www.sudeten.de oder Obmann Kurt Aue 0821/8853756 oder sudetenaue@koenigsau.deDonnerstag, 16. September, 10.30 Uhr, Sudetendeutsche Kreisgruppe Augsburger Land: Kreisdelegiertenversammlung im Sudetendeutschen Haus in der Hochstraße 8 in München mit einem Besuch des Sudetendeutschem Museums. Als Ehrengäste zugesagt haben Schirmherrin Staatsministerin Carolina Trautner, Schwabens Bezirkstagspräsident und Augsburger Landrat Martin Sailer, SL-Landesvorsitzender Bayerns Steffen Hörtler und Schwabens BdV-Bezirksvorsitzender MdL Andreas Jäckel. Es wird ein Bus eingesetzt, der über Meitingen, Gersthofen, Königsbrunn, Bobingen, Wehringen und Klosterlechfeld nach München fährt. Anmeldung bis spätestens 1. Septembeer bei Kreisobmann Kurt Aue (0821) 8853756 oder sudetenaue@koenigsau.deSonntag, 12. Dezember, 13.00 Uhr, SL Ortsgruppe Königsbrunn / Wehringen / Klosterlechfeld: Weihnachtsfeierin der neuen ab Anfang Dezember in Betrieb genommenen Straßenbahnlinie 3 Augsburg – Königsbrunn. Treffpunkt 12:30 Uhr am Königsbrunner Bus- und Straßenbahnbahnhof zwischen Eishalle und Gasthof „Krone“. Anmeldung bis spätestens 15. November erbeten bei Obmann Kurt Aue (0821) 8853756 oder sudetenaue@koenigsau.de .