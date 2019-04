Anzeige

Sudetendeutsche Mütter feiern - Auch Nichtmitglieder geladen

LANDKREIS Augsburg/ Königsbrunn /Wehringen (aue). Die Kreisgruppe der Sudetendeutschen Volksgruppe Augsburger Land veranstaltet zusammen mit der Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen am Sonntag 12. Mai 2019, ab 14:30 Uhr im Hotel Krone in der Bürgermeister Wohlfarth Strasse 44 in 86343 Königsbrunn, seine traditionelle Muttertag Feier, mit besinnlichem Flair, Gedichten, Ansprachen und Gesang. Mundartgedichte aus der alten Heimat bringt Leo Schön zu Gehör. Sieglinde Kreiser sorgt für musikalische Begleitung. Auch Nichtmitglieder, sowie auch Vatis sind herzlich willkommen. Wie Kreisobmann Kurt Aue unserer Zeitung mitteilte stehen zwei hochkarätige Ehrungen an Frauen an, die er im Auftrag des Sprechers der Sudetendeutschen Bernd Posselt vornehmen wird.

