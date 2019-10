STAC Festival: Die Anmeldephase hat begonnen!

Das STAC Festival findet im Frühjahr 2020 an neuen Spielorten statt und bietet Tänzern, Akrobaten und Musikern aus der Region eine tolle Bühne. Die Anmeldephase hat begonnen.

Zum ersten Mal in seiner siebenjährigen Geschichte findet das beliebte STAC Festival in Gessertshausen statt und freut sich auf jede Menge regionale Künstler, auch aus dem Augsburger Umland. Inmitten der Faschingszeit, am Samstag und Sonntag, 08. und 09. Februar 2020, finden in der Schwarzachhalle Gessertshausen insgesamt 4 spektakuläre Tanzshows mit einem tollen Bühnenprogramm statt. Wer einmal auf der großen Bühne stehen möchte, kann sich jetzt online für einen Auftritt anmelden. Gesucht werden Tanzgruppen und Tänzer jeden Alters, egal ob Hobby- oder Profi-Tänzer, aus Tanzschulen, -studios oder private Gruppen, aus den Bereichen Showtanz, Hip Hop, Modern, Ballett, Bauchtanz oder anderen Tanzrichtungen sowie Artisten und Akrobaten.Am Samstag, 14. März 2020, geht es dann wieder in die Augsburger Heimat. Ein Tag voller Highlights erwartet die Besucher im Kongress am Park. Auf einer riesigen Bühne mit über 200m² geben bei zwei großen Tanzshows Tanzgruppen, Tanzduos, Solotänzer, Artisten und Akrobaten ihre aktuellen Choreographien zum Besten und begeistern das Publikum. Auch hier können sich Tanzgruppen und Tänzer jeder Stilrichtung und Altersgruppe für einen Auftritt anmelden! Von Hip Hop, Breakdance und Streetdance, über Showtanz, Ballett und Jazz, bis hin zu Salsa, Swing, Bauchtanz, Rock’n’Roll, Artistik oder Akrobatik: Jeder der einmal auf der riesigen Kongressaalbühne vor bis zu 1.400 Besuchern im Rampenlicht stehen will, kann dabei sein!Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. März 2020, wird es dann musikalisch. In der Veranstaltungs-stätte MatriX in Königsbrunn gibt es bei verschiedenen Konzerten in zwei Areas für jeden etwas auf die Ohren. An drei Abenden füllt sich die gut ausgestattete Konzerthalle mit Musik-Fans aller Art. Metal- und Rockbands, Akustik-Kombos, Singer-Songwriter, Chöre und Acapella-Ensembles sowie Musiker aller Art können sich ab sofort für einen Auftritt beim STAC Festival in der MatriX bewerben.Das STAC Festival freut sich außerdem auf ehrenamtliche HelferInnen, die die Festivalzeit gemeinsam in einem tollen Team aktiv mitgestalten möchten. Ob am Gastro-Stand, im Einlassbereich oder in der Künstlerbetreuung, als Team der STAC Festival-CREW erhält jeder spannende Eindrücke in das Berufsfeld Eventmanagement und lernt dabei viele neue Leute kennen.Alle Künstler die ihr Können vor einem vielfältigen großen Publikum zeigen möchten, können sich ab sofort online unter www.stac-festival.de anmelden. Wer als Teil des Teams hinter den Kulissen in der ehrenamtlichen CREW des STAC Festivals dabei sein möchte, kann sich ebenso online informieren und auf der Homepage des STAC Festivals anmelden.Werde Fan auf Facebook: www.facebook.com/STAC.Festival Folge uns auf Instagram: www.instagram.com/stac.festival Unter allen neuen Newsletter-Abonnenten werden online unter www.stac-festival.de exklusive Freikarten für die kommenden Shows 2020 verlost. Wir wünschen viel Glück!