Sponsoren des Bunten Kreises übergeben Gewinne aus der Dankeschön-Verlosung

Mercedes A-Klasse geht an Frau aus Gessertshausen

Gestern wurden in der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg die Gewinne aus der jährlichen Dankeschön-Verlosung der Sponsoren des Bunten Kreises übergeben. Der Hauptgewinn – eine neue Mercedes-Benz A-Klasse – ging an Kathrin Dörle aus Gessertshausen, die den Bunten Kreis schon mehrfach unterstützt hat.Jedes Jahr ruft der Bunte Kreis in der Vorweihnachtszeit die Menschen in Augsburg und Umgebung dazu auf, für die Unterstützung schwerstkranker Kinder und ihrer Familien zu spenden. Die Beteiligung war auch dieses Mal überwältigend. Aus 9780 Spenderinnen und Spendern wurden unter Aufsicht eines Notars die glücklichen Gewinner gezogen. Unternehmen aus der Region haben mehr als 50 Preise im Gesamtwert von über 35.000 Euro gestiftet und verlost. Zu den Sponsoren gehören neben der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg die Kreissparkasse Augsburg, die Lechwerke AG, die BTG-Gruppe, Hotelwäsche Erwin Müller, die Lober Immobilienverwaltung, WashTec, das Einrichtungshaus Segmüller sowie das Brauhaus Riegele und die Alte Silberschmiede.Zur Preisübergabe in der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg waren alle Gewinner eingeladen. Der Hauptgewinn, eine Mercedes-Benz A-Klasse, gestiftet von der Mercedes-Benz-Niederlassung Augsburg, ging an Kathrin Dörle aus Gessertshausen, die den Bunten Kreis schon mehrfach unterstützt hat: „Ich freue mich sehr, das ist unglaublich“, so die glückliche Gewinnerin. Steffen Schwenkglenks, Verkaufsleiter PKW der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg, überreichte der Gewinnerin den Hauptpreis. „Mir ist es eine besondere Freude, solche sinnvollen Institutionen wie den Bunten Kreis zu unterstützen. Gerade gesundheitlich benachteiligte Kinder brauchen unsere Zuwendung und Unterstützung“, sagte Schwenkglenks. Er hob das ganzheitliche Konzept des Bunten Kreises hervor und betonte: „Mich beeindruckt, mit wie viel Herzblut die Mitarbeiter betroffene Familien begleiten und unterstützen.“Horst Erhardt, Geschäftsführer der Stiftung Bunter Kreis, lobte das soziale Engagement der Sponsoren. „Ich möchte mich herzlich bei allen Firmen bedanken, die diese Verlosung überhaupt erst möglich gemacht haben.“ Weiterhin sagte er: „Wir freuen uns, dass die Menschen, die uns unterstützen, auf diese Weise stellvertretend für alle Spender etwas zurückbekommen.“