Showevent der Extraklasse: Augsburger Zauberkiste

vereinen sich zu einem Showevent der Extraklasse auf einer Bühne.Zum ersten Mal in der Stadtgeschichte zeigen Fabien Rebouh Phil Rice und Christian F. Berres , was ihre Stadt in puncto Illusionen zu bieten hat.Dabei sind die fünf Entertainer so verschieden wie ihre Frisuren: eine zaubernde Boygroup, deren professionelles Repertoire von Comedy- bis Mentalmagie reicht.Erleben Sie Teamgeist und Täuschungskunst.Tickets unter www.reese-theater.de VVK 15 EuroAbendkasse 17 Euro