Rolf Miller Barbarasaal, Augsburg

Augsburg : Augsburg Barbarasaal |

Keiner versteht es so gut wie Rolf Miller, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken.



„Wenn der Schuss nach vorne losgeht“ oder „Ich nehm mich selbst nicht so wichtig, wie ich bin.“- das wären Titelalternativen für Rolf Millers viertes Kabarettprogramm gewesen. Hier spürt man schon, wo’s langgeht - Millers Alter Ego würde sagen: „So gut, dass es schon wieder blöd ist.“ Er ist nicht allwissend, im Gegenteil. Miller kommt von unten. Miller erhielt zuletzt den deutschen Kabarettpreis für seine komponierten Stammelsymphonien. Denn keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken. Er spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die weh tun. Und trifft von hinten durch die Brust - bevor wir es merken, lachen wir erst mal, und dann tut es noch mehr weh. 



10.11.17 (20:00 Uhr): Rolf Miller „Alles andere ist primär“

Barbarasaal, Augsburg



