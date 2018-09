Raúl de Marr CARMEN - Tangoballett

Am Katzenstadel 18

Barbarasaal , Am Katzenstadel 18 , 86152 Augsburg DE

"Liebe, Eifersucht und Tod hinter den Kulissen einer Gruppe von Tangotänzern. Die Geschichte der berühmten Oper von George Bizet hat Raúl Macías Ramos in den Alltag einer Tanzcompany verlegt, die Musik im Stil des Argentinischen Tango neu eingespielt."



Die Raúl de Marr Dance Company präsentiert sich in Augsburg mit einer beeindruckenden Performance. Auch die Augsburger Tänzerin Helena Sturm wird in einer der Hauptrollen bei dieser Veranstaltung mit auf der Bühne stehen!