Public Climate School Augsburg: offene Klimauni für alle

Am 22. November 2021 starten die Students for Future Augsburg an der Uni und Hochschule Augsburg ein großes Klima-Event, die Public Climate School (PCS). Eine Woche lang werden unsere akademischen Einrichtungen in Infozentren zum Thema Klimakatastrophe und Klimagerechtigkeit verwandelt.Im Rahmen der Public Climate School werden für eine Woche Uni und Hochschule zur offenen Klimauni für alle. Professor*innen und Nachwuchswissenschaftler*innen aus Augsburg thematisieren in öffentlichen Vorträgen die Klimakrise aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Mit dabei sind auch zugeschaltete Expert*innen aus anderen Städten sowie Vertreter*innen diverser zivilgesellschaftlicher Initiativen in Augsburg.Der Eintritt ist frei, 3G-Nachweis und Maske sind Pflicht. Das Augsburger Programm ist auf www.klimauni-augsburg.de einsehbar und enthält Beiträge zu "Wie geht 100% erneuerbar?" von Dr. Peter Klafka, einem Experten für Energiewirtschaft aus Aachen, "Green Finance" vom ehemaligen Dekan der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Diskussionsrunden mit den Jugendverbänden von CSU, SPD, FDP und Linke, sowie dem Umweltreferenten Reiner Erben, gesellschaftswissenschaftliche Einordnungen von Systemkritik und zivilem Ungehorsam, Beiträge von der medizinischen Fakultät und viele weitere.Wer sein Wissen erweitern oder auch nur eine grundlegende Einführung in das Thema sucht, ist herzlich eingeladen!