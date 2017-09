Projektchor zur Bischof-Simpert Vesper mit Pater Norbert Becker

Augsburg : St. Simpert |

Um den Augsburger Bistumspatron „Simpert“, der auch Jugendpatron in der Diözese ist, wieder ein bisschen mehr in die Mitte zu rücken, gab der BDKJ eine Vesper in Auftrag. Komponiert hat die Vesper Pater Norbert Becker von den Herz-Jesu-Missionaren in Steinerskirchen. Im Jahr 2015 kam sie erstmals durch einen Projektchor zum Gedenktag des Hl. Simpert zur Aufführung.

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des BDKJ (Bund der deutschen Katholischen Jugend) und 10 Jahre BDKJ Stiftung wird die Vesper nun am 12. Oktober erneut stattfinden bzw. zur Aufführung kommen.







Projektchor



Für die feierliche Simpert-Vesper soll es wieder einen Projektchor geben! Wer Interesse hat, die Vesper mitzusingen, ist herzlich zu den Proben mit Pater Norbert Becker eingeladen:



Donnerstag, 28.09.2017 // 19.00 Uhr St. Simpert (Augsburg)

Mittwoch, 04.10.2017 // 19.00 Uhr St. Simpert (Augsburg)