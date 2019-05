Öffentliche Führung im Jüdischen Museum Augsburg Schwaben

Augsburg : Jüdisches Museum, Standort Innenstadt |

Besichtigung der Dauerausstellung und der Synagoge – Eintritt frei

Mehr als 800 Jahre umfasst die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Augsburg und Bayerisch-Schwaben – und sie dauert bis in die Gegenwart.



Die öffentliche Führung zeigt Streiflichter aus der jüdischen Geschichte der Region, einer Geschichte zwischen Vertreibung und Zusammenleben, und führt in die über 1000 Jahre alte Synagoge, die auch heute noch genutzt wird.



Ort: Jüdisches Museum, Standort Innenstadt, Halderstraße 6-8, 86150 Augsburg

Eintritt: frei



Pressemitteilung Jüdisches Museum Augsburg Schwaben