Neusäßer Theaterbrett'l 2019

Augsburg : Post SV Augsburg |

Gspenstermacher

Inhaltsangabe:Schippe und Schaufe sind zwei skurrile, aber lustige Totengräber im tristen Moortaler Moos, die gerade so ihr Auskommen haben. Sie haben einen schrägen Humor, essen mit den Fingern, trinken jeden Fusel und waschen sich eher selten. Abgesehen vom sympathischen Knecht Leo werden sie von jedermann gemieden. Ebenso von der Dorfverrückten Philomena oder der resoluten Moorwirtin Rosa, in deren heruntergekommenen Dorfschenke sich alles abspielt.Eines Tages müssen die beiden Graberer erfahren, dass zukünftig ihr spärliches Gehalt gestrichen, dafür aber eine geringe Prämie pro Begräbnis bezahlt wird. Mehr Graben, mehr Geld? Eine gefundene Flasche Gift lässt da schnell finstere Gedanken aufkommen. Ein ausgeprochener Fluch der Dorfverrückten tut sein weiteres, und fidele Gespenster geistern durchs Dorf.Die Moorwirtin muss unterdessen ihren langjährigen Zwist mit der wohlhabenden Vevi Veichtl austragen. Denn beide interessieren sich für den Schuaster-Jackl, der sich für keine der beiden begeistern kann. Leo dagegen lernt seine Liebe kennen.Zuviel sei nicht verraten, aber Gespenster sind viel menschlicher, als man denkt. Und der Ausdruck Quälgeister bekommt für die beiden Erdschaufler eine wahrhaft wörtliche Bedeutung.Donnerstag, 23.05.2019 / 19:30 UhrFreitag, 24.05.2019 / 19:30 UhrSamstag, 25.05.2019 / 19:30 UhrSonntag, 26.05.2019 / 17:30 UhrEinlass ist jeweils 1 Stunde vorherKartenvorverkauf (Vorverkauf 8,- Euro und Abendkasse 9,- Euro)Ab dem 15.04.2019 bei Claudia Hartmann-Krötz unter der Telefonnummer 0821/442 449 oder per Mail karten@neusaesser-theaterbrettl.deWir spielen 2019 das erste Mal an unserer neuen Spielstätte beim Post SV in der Max-Josef-Metzger-Str. 5 in 86157 Augsburg (Sheridanareal, B17 Ausfahrt Leitershofen). In diesem Jahr haben Sie wieder wie gewohnt die Möglichkeit vor Ort Speisen und Getränke aus dem hauseigenen Bistro zu bekommen.Ihr Neusässer Theaterbrett'l