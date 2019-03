Anzeige

Nationalpark Berchtesgaden kennenlernen

Ein einmaliges Bergpanorama, malerische Seen und üppig grüne Wälder sind die Visitenkarte eines der ältesten Schutzgebiete der Alpen: des Nationalparks Berchtesgaden.



Gelegen im südlichen Bayern ist der Nationalpark ein wahres Landschaftsparadies für Genießer und Aktivurlauber.



Bewegung in der Höhenluft



So ist auf 260 Kilometer langen Wanderwegen und alpinen Steigen kein Platz für Langeweile. Nach einer Tour erfrischt man sich im Königssee oder bestellt in einer urigen Berghütte eine deftige Brotzeit. Wer vom Hüttenzauber nicht genug kriegen kann, meldet sich für eine mehrtägige Bergtour an.



Begegnung mit Schneehasen und Drachenmäulern



Dabei kann es durchaus passieren, dass ein Steinbock oder Murmeltier den Wanderweg kreuzt, ein selten gewordener Steinadler am Himmel kreist oder ein Pyrenäen-Drachenmaul am Wegesrand wächst: Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten in der Region ist einzigartig.

