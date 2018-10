Mord in der Showküche

Kulinarische Krimilesung im RIEGA Kochclub

Am Donnerstag, den 8. November findet die zweite Buchlesung von 16.30 bis 19 Uhr im RIEGA Miele Küchenstudio in Lechhausen statt. Diesmal geht es um dunkle Machenschaften auf Sylt, eine Fernsehköchin und viele Morde. Autorin Margot Jung liest aus ihrem zweiten erst kürzlich erschienenen Krimi „Erfolgreich tot“ vor. Eine Miele-Köchin wird zwischen den einzelnen Kapiteln für leckere Partyhäppchen sorgen. Und es wird eine Überraschung geben.

Diesmal wird es richtig spannend im RIEGA Kochclub: „Erfolgreich tot“ heißt der neue Krimi der Erfolgsautorin Margot Jung vom 3H Verlag aus Friedberg/Derching. Sie ist zu Gast und liest den Gästen aus ihrem neuesten Werk vor. Die Handlung spielt auf Sylt. Es wird viele Tote geben. Das Restaurant Sansibar steht im Mittelpunkt. Hungrig und durstig muss während dieser mörderischen Lesung auch niemand bleiben. Dazu passend gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus der RIEGA Küche. Köchin Angelika Morawetz verwöhnt die Gäste zwischen den einzelnen Lesungen aus dem Miele-Dampfgarer mit leckeren Häppchen – man wird sich wie im Sansibar auf Sylt fühlen.Beim Titel „Erfolgreich tot“ denkt man sofort an einen Mord. Ob es auch eine Leiche an diesem Abend geben wird? Es wird auf alle Fälle sehr spannend werden. „Wir freuen uns, dass wir mit Margot Jung eine Autorin aus der Region gewinnen konnten, die uns ihren neuesten Krimi aus der Francesca Carlotti-Reihe vorstellen wird. Unser Küchenstudio passt sehr gut zu gutem Essen und Sylt. Deshalb stellen wir sehr gerne unsere Showküche und unsere Miele-Köchin dafür zur Verfügung. Lassen Sie sich überraschen! Es wird ein sicher aufregender Abend!“, verspricht Edith Riegel, die Geschäftsführerin von RIEGA.Wer ein Buch erstehen möchte und nach einem individuellen Geschenk für Weihnachten sucht, kann es sich nach der Lesung von Margot Jung handsignieren lassen. Alle Bücher werden auf Wunsch vor Ort als Geschenk verpackt. Zudem spendet man beim Kauf eines Krimis automatisch für einen guten Zweck.Die Veranstaltung ist kostenfrei! Die Anzahl der Plätze sind limitiert. Deshalb wird um Reservierung gebeten unter https://www.riega.de/kochclub Unter allen Gästen werden zudem zwei CSI Trainings verlost jeweils mit einem Wert von je 149 Euro. Wie in der TV Serie darf man einen Mordfall lösen und wie ein echter CSI-Ermittler auf die Suche nach dem Täter gehen. Auch hier ist Spannung pur garantiert und kriminalistischer Spürsinn gefragt. Am Schluss darf jeder ein Agentendiplom als Erinnerung mit nach Hause nehmen.Mehr zum Buch „Erfolgreich tot“Fernsehköchin Francesca Carlotti durchlebt mörderische Tage auf Sylt. 'Francesca Carlotti-Reihe'„Weißt du, friesische Männer sind so schwer zu knacken wie eine frische Sylter Royal ohne Messer.“ „Du meinst diese Austern?“ „Genau. Aber wenn du es schaffst, dann kann schon mal die ein oder andere Perle darin versteckt sein.“ Starköchin Francesca Carlotti wird für das Motivationsseminar „Für immer erfolgreich“ auf die Insel Sylt gelockt. Zu ihrer Verwunderung besteht das restliche Team aus einer alternden Moderatorin, einem durchgeknallten Maler und einer Fitness-Bloggerin, die sich mit ihrem Vater – einem Sylter Promikoch - zofft. Francesca gibt alles, trotzdem bleibt unklar: Ist der Künstler nur irre oder auch gefährlich? Und wer, zum Teufel, ist die Blondine, die heimlich bei Francescas Freund einzieht? Plötzlich liegt ein Teammitglied tot am Strand. War es Mord? Und wer ist der Nächste? Francesca mischt sich ein und bleibt selbst nicht verschont…Autorin: Margot JungVerlag: 3H VerlagPreis: 14,95 EuroISBN: 3981859057Mehr zum 3H Verlag unter www.3h-verlag.de Der 3H Verlag ist ein noch sehr junger Verlag, der Anfang 2017 gegründet wurde und der Augsburger 3H group angehört. Die Veröffentlichung des ersten Buches „EINFACH MACHEN“ war der Startschuss. Ziel ist es, auch unbekannten Autoren die Chance zu geben, ein Buch auf den Markt zu bringen. Viele Menschen haben die Begabung zu schreiben, leider scheitern sie oft an den Hürden des Verlegens und des Vertriebes. Der 3H Verlag hat sich auf kein spezielles Genre festgelegt. Egal ob Romane, Unternehmensbücher, Krimis oder Biografien. „Wir verlegen jegliche Art von Büchern, wenn wir davon überzeugt sind, dass sich ein Buch auf dem Markt behaupten wird. Falls auch Sie eine Idee für ein Buch haben, jedoch nicht genau wissen, wie Sie diese umsetzen sollen, melden Sie sich bei uns.“ Denn: An nichts haften Erinnerungen so gut wie an bedruckten Seiten!