Augsburg : Kulturhaus Kresslesmühle, Augsburg |

„Hell“, das ist der erste Teil der Kabarett-Trilogie des BR-Schlachthof Gastgebers Michael Altinger. Mit einer Mischung aus Kabarett, Schauspiel und Musik widmet sich Michael Altinger dem Ausbruch aus der Monotonie des Lebens in der Vorstadt mit der fortwährend gleichen Abfolge aus Arbeit, Alkohol, verpasstem Sport und monotonem Eheleben. Warum also nicht mehr aus sich machen als man heute ist?



So, 14.01.18 (18 Uhr) Michael Altinger „Hell“

Kresslesmühle Augsburg



