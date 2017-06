Loud Like Love live auf dem Friedberger Fête de la Musique

Loud Like Love begeistern im Vorhof des Ristorante Ferrari

Erstmalig live vor größerem Publikum präsentierte sich auch die Band Loud Like Love, die seit einem Jahr in dieser Formation spielt. Im restlos gefüllten Vorhof des Ristorante Ferrari in der Bauernbräustraße begeisterten sie die Zuhörer mit ihrer Auswahl an deutschen und englischen Coverversionen aus der musikalischen Surf-, Rock- und Popwelt, die man in der Regel nicht in den gängigen Radiostationen zum Hören bekommt.Mit dabei waren Songs von Jack Johnson und Donovan Frankenreiter, Revolverheld und Daniel Wirtz, aber auch rockige Nummern von Placebo oder Snow Patrol.Weitere Infos zur Band gibt es auf Facebook unter: Loud Like Love