Livemusik per Stream: Landkreis Augsburg veranstaltet zwei digitale Konzertabende

Augsburg : Landratsamt |

Live-Auftritte sind kostenlos über das Internet abrufbar

Im Zuge der Kampagne „für ALLE“ organisiert der Landkreis am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juni, zwei Konzertabende mit Musikerinnen und Musikern aus dem Augsburger Land, die für alle Interessierten kostenlos und als Livestream im Internet abrufbar sind. „Wir wollen mit dieser Idee nicht nur ein hochwertiges Programm für alle Musikfreunde auf die Beine stellen, sondern unseren regionalen Berufsmusikerinnen und -musikern, die von der Corona-Krise hart getroffen wurden, eine Bühne und ein Publikum bieten“, erklärt Landrat Martin Sailer. Die Livestream-Konzerte werden über den Facebook-, den Instagram- und den Youtube-Kanal des Landkreises Augsburg übertragen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Da die Konzerte unter freiem Himmel stattfinden, müssen beide Abende im Falle schlechten Wetters um je eine Woche nach hinten verschoben werden.Während am Freitag Künstler und Gruppen aus dem Pop- und Alternative-Bereich auftreten werden, widmet sich die Übertragung am Samstag ganz der klassischen Musik. Für beide Abende stehen jeweils vier bzw. fünf musikalische Beiträge und damit jede Menge Abwechslung auf dem Programm. Alle teilnehmenden Künstlerinnen und -künstler bzw. Ensembles haben sich im Vorfeld beworben, wurden von einer Jury ausgewählt und erhalten für ihren Auftritt eine Gage von 500 Euro pro Person. „Wir bieten auf diese Weise einen Ausgleich für den hohen Verlustausfall, den Berufsmusikerinnen und -musiker in diesem Jahr aufgrund der besonderen Umstände verzeichnen müssen“, sagt der Landrat. Weitere Informationen zu den Konzerten und zur Landkreiskampagne „für ALLE“ sind im Internet unter www.landkreis-fuer-alle.de abrufbar. Bis zum Zeitpunkt der Konzerte wird auf dieser Seite sowie auf den Social-Media-Kanälen des Landkreises täglich eine teilnehmende Musikerin bzw. ein Musiker oder ein Ensemble vorgestellt.