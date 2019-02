Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes - Was uns Jesus wirklich sagen wollte

Augsburg : Zeughaus Musiksaal (Raum 301) |

Michael Oort begibt sich auf die Spur der wahren Lehre des Gottessohnes und vermittelt neue Einblicke in die damaligen Geschehnisse. Mit einer Lesung aus dem Buch "Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft" von Abd-ru-shin, und Auszügen aus weiteren Büchern der Stiftung Gralsbotschaft beleuchtet er, welche Forderungen die Lehre Jesu an uns Menschen stellt und welche Hinweise und immer gültigen Erklärungen er uns tatsächlich gegeben hat."



Der Vortragende Michael Oort, Jahrgang 1962, begann nach einem Sprachstudium seine berufliche Laufbahn bei der Stiftung Gralsbotschaft in Stuttgart, deren Vorstand er heute ist.