Im November macht die vhs Augsburg Stadt in ihren Räumen am Willy-Brandt-Platz, neben der City-Galerie, nachtaktiven, kreativen Männer und Frauen ein ganz besonderes Angebot. Ab 20 Uhr bis Mitternacht wird am Samstag, 23. November in der vhs unter fachkundiger Anleitung von vhs Dozentinnen und Dozenten jongliert, kalligrafiert, getrommelt und an kreativen Projekten gearbeitet. Andere Gruppen töpfern, machen Yoga, tanzen oder begeben sich mit Hilfe von VR-Brillen auf eine virtuelle Reise zu Sonne und Mond.Zum Abschluss gibt es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Mitternachtsbuffet und weitere Gelegenheit für Austausch und Begegnung. Die Anmeldung zu den einzelnen Workshops ist notwendig, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Das Detailprogramm von „La Luna – die Nacht ist weiblich“ findet man auf der Website der vhs unter https://www.vhs-augsburg.de/aktuelles/la-luna-die-nacht-ist-weiblich.html, im gedruckten vhs Herbstsemester-Programm auf Seite 49, sowie in den in der vhs ausliegenden einzelnen Flyern.Mit „La Luna – die Nacht ist weiblich“ beteiligt sich die vhs Augsburg an der bundesweiten Aktion „Lange Nacht der Volkshochschulen“, mit der die Volkshochschulen ein deutschlandweites Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.