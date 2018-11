Konzert mit Angela Rossel Violine und Mimi Park Klavier — 17.11.2018 um 20.00 im Rathaus Dinkelscherben

Augsburg : Dinkelscherben |

Mit kammermusikalischen Kostbarkeiten von schwungvoll bis elegisch, von getragen bis virtuos verspricht das Duo Rossel-Park einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertabend.

Es werden Kompositionen u.a von Grieg, Smetana und Igudesman zu hören sein.

Die Musikerinnen sind Preisträger verschiedener Wettbewerbe und erhalten regelmäßig Einladungen zu bedeutenden Konzertreihen und Festivals auch außerhalb Deutschlands. So führten Konzerte die Musikerinnen u.a. nach Spanien, die Schweiz, Österreich, Italien, Kroatien, in die Niederlande, Korea und in die Vereinigten Arabischen Emirate.



Beginn des Konzerts : 20 Uhr im Rathaussaal, Augsburger Straße 4, 86424 Dinkelscherben



Träger: Heimatverein Reischenau e. V.

Eintrittspreise: Erwachsene: 10,- Euro; Schüler/Studenten: 5,- Euro; ABO-Karte für alle Konzerte der Saison: 50,- Euro



Vorverkauf mit Platzreservierung bei: music point Hofmann Bahnhofstraße 3 86424 Dinkelscherben Tel.: 08292/95 18 25