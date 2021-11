Kindercasting für den neuen Film "ZIRKUS ORIENT" von Regisseur Norbert Lechner

Augsburg : Grundschule Göggingen-West |

Der Augsburger Kinderfilmregisseur Norbert Lechner bereitet derzeit seinen neuen Kinderfilm ZIRKUS ORIENT vor, der im Sommer 2022 gedreht werden soll.

Norbert Lechners Kinderfilme „Toni Goldwascher“, die bayerische Tom Sawyer-Verfilmung „Tom und Hacke“ sowie „ENTE GUT! Mädchen allein zu Haus“ liefen erfolgreich im Kino und auf Festivals in der ganzen Welt und wurden vielfach preisgekrönt.

Lechners neuer Film ZIRKUS ORIENT erzählt ein echtes Kinderabenteuer:

Der Zirkus Orient, ein kleiner Familienzirkus, ist fast pleite. Ali, das Zirkuskamel, das niemanden mehr auf sich reiten lässt, soll verkauft werden –für den 11-jährigen Dompteur Jeremy eine Katastrophe. Zusammen mit dem Kamel begibt sich Jeremy auf eine abenteuerliche Reise, um Ali zu retten und er findet dabei echte Freunde. ZIRKUS ORIENT ist ein Film für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Für die Besetzung der Hauptrollen sucht Norbert Lechner begabte Kinderdarsteller.

Bei dem Casting können sich Jungen und Mädchen im Alter von 7 – 11 Jahren bewerben, die Spaß am Schaupielen haben, gerne mal vor der Kamera stehen und auf einem Kamel würden.

Am Samstag den 27. November und Sonntag den 28. November findet in der Grundschule Göggingen-West, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg ein Live-Kindercasting statt. Vor Ort gelten die dann aktuellen Corona-Regeln, voraussichtlich 3G.

Alternativ dazu findet vom Mittwoch den 24. – Freitag 26. November ein E-Casting per Zoom statt.

Voraussetzung für die Teilnahme am Casting ist eine telefonische Voranmeldung unter 089/64981 536.

Während der Castingaufnahmen stehen Regisseur und Produzent Norbert Lechner sowie Mitarbeiter des Filmteams für Fragen zur Verfügung.

Weitere Infos unter:

zirkusorient.kevinlee.de

Facebook: Zirkus Orient

Instagram: zirkusorient