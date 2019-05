Asylpolitischer Frühschoppen und Ausstellungs-Preview

Im Rahmen der Refugee Week 2019 lädt das Jüdische Museum Augsburg Schwaben zusammen mit dem Verein Tür an Tür amzu einer Veranstaltung zu Kindern auf der Flucht ein. Bei einem Asylpolitischen Frühschoppen im Café Tür an Tür sprechen wir über Probleme und Traumata, über Hoffnungen und Enttäuschungen von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen in Augsburg. Anschließend stellt das Jüdische Museum in der Ehemaligen Synagoge Kriegshaber bei einer öffentlichen Führung die Lebenswege von zwei in der NS-Zeit aus Augsburg geflohenen jüdischen Kindern vor und gibt eine Vorschau auf die Ausstellung „Über die Grenzen. Kinder auf der Flucht 1939/2015“.2019 jährt sich das Gedenken an die Kindertransporte, mit denen mind. 10.000 jüdische Kinder das Deutsche Reich verlassen konnten, zum 80. Mal. Das Jüdische Museum nimmt dies zum Anlass, mit einer Ausstellung an Geschichten jüdischer Kindertransport-Kinder aus Augsburg und Schwaben zu erinnern. Dabei liegt der Fokus der Ausstellung weniger auf der Rettung der Kinder, als auf ihrem oft schwierigen, durch Traumata belasteten Neuanfang in der Fremde, ohne Wissen über das Schicksal der Eltern und Geschwister. Parallelen zu der Situation minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge in Augsburg heute zeigen die gesellschaftspolitische Aktualität der Ausstellung.Die Ausstellung wird amin der Ehemaligen Synagoge Kriegshaber eröffnet (gesonderte Pressemitteilung folgt).Kuratorinnen: Souzana Hazan, Monika Müller, Barbara StaudingerKooperationspartner der Ausstellung ist das Friedensbüro im Kulturamt der Stadt Augsburg.| Eintritt: frei11.00 UhrWann sehen wir uns wieder?Familien auf der Flucht: Trennung auf Zeit – zwischen Hoffen und WartenAsylpolitischer Frühschoppen mit Vortrag von Matthias Schopf-Emrichca. 13.00 UhrTransfer mit der Straßenbahnlinie 2 zum Jüdischen Museum, Standort Kriegshaber13.30 UhrDie Flucht von Liese und Siegbert Einstein aus Kriegshaber 1939Führung und Preview auf die Wechselausstellung „Über die Grenzen“; anschließend Gespräch bei Kaffee und Kuchen