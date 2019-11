Kalender 2020 - Ottmarshausen und Hammel in alten Fotos

Zwölf alte FotosSie bieten Eindrücke persönlicher Natur und aus dem dörflichen Leben anno dazumal. Der Betrachter sieht ein Foto der überschwemmten Holzbachstraße. Im August 2005 hatte ein Hochwasser die Bewohner überrascht. Weiter ein Foto zur Feuerwehrgeschichte in Hammel. Frauen mussten während des Zweiten Weltkrieges die Aufgaben der heimatlichen Feuerwehr übernehmen. Ein Bild zeigt zwei junge Männer aus Ottmarshausen und Hammel, die als Hochzeitslader ausstaffiert sind. Nachdem Hochzeitslader eher im bayerischen Raum zu Hause sind und in Schwaben nur sehr selten auftreten, die das Foto außergewöhnlich. Zu jedem Bild werden kurze Erläuterungen für den Betrachter gegeben. Denn ohne Erklärungen wären manche Fotos heute in ihrem Sinn nicht mehr zu verstehen.Die letzte AusgabeNachdem das Archiv des Ortsgeschichtlichen Arbeitskreises nicht mehr die nötige Auswahl an Fotos bietet, haben sich die Mitglieder dazu entschlossen, mit der Ausgabe für 2020 die Herausgabe des beliebten Kalenders einzustellen.BezugsadressenDer Kalender kann bei der Goldschmiede Merlin, Holzbachstr.18, Friseurin Trautwein, Gerstenstr. 25 und Familie Obeth, Holzbachstr. 10, Tel. 48 22 84 zum unveränderten Preis von 12,50 Euro erworben werden. Bestellungen sind auch über die Homepage des Ortsgeschichtlichen Arbeitskreises unter www.ottmarshausen-hammel.de möglich.