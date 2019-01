Kabarettbundesliga - Blömer // Tillack vs. Bye Bye

Augsburg : Jazzclub |

Bei jeder Vorstellung der Deutschen Kabarettmeisterschaft treten zwei Kontrahenten gegeneinander an undgeben alles, um das Publikum zu begeistern und es auf ihre Seitezu ziehen. Dazu hat jeder 45 Minuten Zeit. Alle Bühnenprofis, obalte Hasen oder junge Senkrechtstarter, alle kämpfen mit ihrenMitteln um die Gunst der Zuschauer. Der eine mit ausgefeilterBühnenperformance, der andere mit bissigen Pointen, der nächsteüberzeugt mit politischem Scharfsinn, während ein anderer das Publikum mit virtuosen Chansons oder intelligenten Wortspielenvonden Stühlen reist. Diese Vielseitigkeit an Darbietungsformenmacht jede Vorstellung kurzweilig, einmalig und einzigartig.Die Publikums-Juryentscheidet,wer „Deutscher Kabarettmeister“ wird: Jeder Zuschauer kann am Ende der Vorstellung livemit abstimmen, welcher Künstler in der Bundes:Liga-Tabelle der Deutschen Meisterschaft weiter nach oben klettern soll.