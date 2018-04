"Jetzt nicht, Liebling" - eine Komödie, inszeniert von den Lustigmachern

Frühlingszeit - Lustigmacherzeit - Wir sind wieder soweit!



Wir, die Theatergruppe - Die Lustigmacher - sind bereits wieder mitten in den Proben und freuen uns sehr, Ihnen auch im Frühjahr 2018 eine erstklassige Komödie im Pfarrsaal Don Bosco in Augsburg präsentieren zu dürfen.



Die Akteure unserer Theatergemeinschaft zeigen dieses Mal die turbulente Komödie "Jetzt nicht, Liebling" in 2 Akten aus der erfolgreichen Autorenwerkstatt von Ray Cooney & John Chapman.



Diese Komödie wurde 1967 im Garrick Theatre London uraufgeführt und ist derzeit die erfolgreichste und meist gespielte Komödie auf deutschen Bühnen.

Arnold Crouch (Thomas Schmid), ein tugendhafter Kürschner, liebt seine Pelze. Wenn er aber geahnt hätte, was ihn an diesem Tag im Pelzgeschäft "Bodley & Bodley & Crouch" erwartet, dann hätte er sein Bett wohl nicht verlassen. Arnold, der eine brave Leidenschaft für die Sekretärin Ambrosine Tipdale (Petra Weiß) hegt, muss für die Sünden seines liebestollen Kompagnons Gilbert Bodley (Peter Falke) büßen. Für "Generzte Nervensägen" und leicht bekleidete "Nerzwütige" benötigt Arnold sprichwörtlich ein "dickes Fell". Gilbert feiert die Abwesenheit seiner Ehefrau Maude Bodley (Alessandra Brusa) gebührend, und verspricht dann auch noch seiner Liaison Janie McMichael (Katharina Kunz) einen wertvollen Pelz. Die frühzeitige Rückkehr von Maude allerdings bringt Arnold ordentlich ins Schwitzen und der "kesse Seitensprung" von Gilbert droht jetzt zur Affäre von Arnold zu werden. Doch diese Sache hat nicht nur einen Haken..."Intensivtraining für die Lachmuskeln" ... für die ganze Familie!Besetzung des Stückes:Arnold Crouch - Thomas SchmidAmbrosine Tipdale - Petra WeißGilbert Bodley - Peter FalkeMaude Bodley - Alessandra BrusaJanie McMichael - Katharina KunzHarry McMichael - Patrick EgerSue Lawson - Sarah FirmbachMrs. Frencham - Irene FinckMr. Frencham - Helmut KulhanekMiss Whittington - Sarah FirmbachSouffleur - Sebastian ReisacherBühne / Technik - Konstantin BetzRegie - Thomas Schmid & Petra WeißUnsere Aufführungen sind:Samstag 21.04.2018Samstag 28.04.2018Freitag 04.05.2018 jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Don Bosco, Augsburg.Kartenvorverkauf: Petra Weiß, Tel. 08231 - 88742 oder online unter www.die-lustigmacher.deBestätigen Sie den Trend der letzten Jahre und zeigen Sie durch Ihren Besuch bei uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir Sie immer wieder neu begeistern können.Wir freuen uns auf Sie!