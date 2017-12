Augsburg : Montessori-Schule Augsburg |

Infoabende zur Einschulung 2018 - Montessori-Schule Augsburg



Sie möchten Ihr Kind für das Schuljahr 2018/2019 an der Montessori-Schule Augsburg anmelden? Dann nutzen Sie die Gelegenheit unserer Infoabende am 18.01.2018 und am 23.01.2018 jeweils um 19.30 Uhr im Mehrzweckraum der Schule.



Wir laden Sie herzlich ein, unsere Schule und Maria Montessoris Pädagogik kennen zu lernen:



· Was steckt hinter Maria Montessoris pädagogischem Prinzip „Hilf mir, es selbst zu tun“?

· Ist diese Pädagogik für mein Kind geeignet?

· Wie sieht das Aufnahmeverfahren an der Montessori-Schule Augsburg im Detail aus?



Bitte beachten Sie, dass die Anmeldeunterlagen ausschließlich an einem der beiden alternativen Infoabende erhältlich sind.



Ort: 

Montessori-Schule Augsburg

Untere Jakobermauer 11 ½

86152 Augsburg



Datum:

Do, 18.01.2018, 19:30 Uhr

Di, 23.01.2018, 19:30 Uhr



Weitere Informationen unter: www.montessori-augsburg.org/schule/