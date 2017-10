Erster Schreibwettbewerb an den Schulen im Landkreis Augsburg

Der Landkreis Augsburg ruft unter dem Motto „Im Fluss“ erstmalig einen Schreibwettbewerb an den Schulen im Augsburger Land aus. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule im Landkreis Augsburg besuchen – egal ob Erstklässler, Berufsschüler oder Abiturient.Die eingesendeten Texte werden von einer Fachjury bewertet und zum Abdruck im Buch „Im Fluss“ aus-gewählt, welches im Juli 2018 im Wißner-Verlag erscheinen wird. Erst bei der Buchvorstellung klärt sich die spannende Frage, welche Texte veröffentlicht wurden. Teilnahmeschluss ist Montag, der 19. Februar 2018.„Das Motto „Im Fluss“ bedeutet mehr als nur die vielen Gewässer im Augsburger Land. Vieles ist in Bewegung, verändert sich, ist also „im Fluss“. Wir freuen uns auf die kreativen Geschichten der Schülerinnen und Schüler im Landkreis Augsburg rund um das Thema“, so Landrat Martin Sailer. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb, den Teilnahmebedingungen und Ansprechpartnern sind auf der Homepage des Schreibwettbewerbs unterwww.schreibwettbewerb-landkreis-augsburg.de abrufbar.