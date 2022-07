„Ich war heute draußen“ – Von der Parallelwelt der Erinnerungen.



Die drei Künstlerinnen Barbara Auer, Christine Hofmann-Brand und Conny Kagerer zitieren mit dem Titel der Ausstellung die alters-demente Mutter von Conny Kagerer. Sie hatte bei einem Besuch bei ihr im Pflegeheim glaubhaft behauptet, heute draußen gewesen zu sein. Die Vorstellungskraft und tief verwurzelten Erinnerungen führten zu dieser Behauptung.



Was zunächst Betroffenheit auslöst, erhält – anders betrachtet – eine neue Qualität: Wenn die Fantasie/Vorstellungskraft und tief verwurzelte Erinnerungen Bilder produzieren, Gefühle stimulieren, dann ähnelt das dem Prozess, den Künstler:Innen im Atelier durchlaufen! Sie schöpfen aus der Vergangenheit. Aus Eindrücken und Erlebnissen, die sich tief im Gedächtnis verankert haben, entstehen Bilder, entstehen Kunstwerke.

Drei Künstlerinnen – drei Ausdrucksformen: Während Christine Hofmann-Brand die Assoziation „Ich war heute draußen“ klar räumlich, örtlich und zeitlich benennt („Island – zur ungeraden Hausnummer“) löst Conny Kagerer in ihren vielschichtigen abstrakten Bildern die Strukturen, Farben und Formen auf. Barbara Auer zeigt Scherenschnitte mit Figuren, die sich mit dem Mauerwerk des Scheibengasbehälters auseinandersetzen. Die Ausstellung widmen sie der mittlerweile verstorbenen dementen Mutter.Die Künstlerinnen nehmen die Sprache des Raumes auf und reagieren darauf: Sie nutzen den von der Nutzung als Gaslager gezeichneten Innenraum des Scheibengasbehälters als Be-Spielraum für ihre Arbeiten. Sie beziehen ihn mit ein, werfen Fragen auf, beantworten sie, reagieren auf Gegebenheiten. In sechs Nischen/Segmente aufgeteilt/strukturiert, eine Laufrichtung vorgeschlagen, gibt es immer Neues und Unerwartetes zu entdecken!Informationen zu den einzelnen Künstlerinnen:Conny Kagerer Malerei l Zeichnung l DruckDurch meine alters-demente Mutter ist mir noch einmal klar geworden, wie wichtig diese tief verwurzelten Gedanken und Erinnerungen für uns sind. Haben sie doch bei meiner Mutter und mir dazu beigetragen, den Gesundheitszustand meiner Mutter, nach einem Sturz auf den Rollstuhl angewiesen zu sein und die Demenz zu kompensieren. Meine Mutter hatte das Glück dies alles in abgeschwächter Form wahrzunehmen. Mit ihren Erinnerungen war es ihr meist möglich, bis zu ihrem Tod ihr gewohntes Leben gedanklich weiterzuführen.Auf meinen Reisen im In- und Ausland haben sich viele Eindrücke und Erlebnisse tief im Gedächtnis verankert. Die Vorstellungskraft und die Erinnerungen führen mich im künstlerischen Arbeitsprozess dazu, die Strukturen und Formen abzurufen und aufzulösen, in ruhige oder kraftvolle, vielschichtige Bilder auf Leinwand und Papier. Die Techniken und unterschiedlichsten Herangehensweisen verknüpfen sich miteinander. Malerei, Zeichnung, Druck, und die Naht als Linienzeichnung bilden den Schwerpunkt meiner Arbeiten.Barbara Auer Scherenschnitt l Zeichnung l DruckFasziniert durch die malerisch-spielerischen Schatten im Winter auf der kanarischen Insel Fuerteventura begann Barbara Auer mit Scherenschnitten zu arbeiten.Mit ihren Schattenfiguren bleibt Barbara Auer dem Wunsch nach Vereinfachung und Reduktion in ihren Arbeiten treu. Schon in ihren Zeichnungen war es der Künstlerin wichtig, mit wenigen Strichen individuelle Betrachtungen anzuregen!Mit den Papierfiguren erzählt die Künstlerin Geschichten, stellt Situationen dar, will emotionale Zustände sichtbar machen. Zugleich lässt sie dem Betrachter durch die Reduziertheit der Scherenschnitte einen großen Interpretationsspielraum!Christine Hofmann-Brand: Fotografie l Malerei l Zeichnung„Ich bewege mich wie ein Jäger und Sammler durch die Welt/den Tag: „Scanne“ Details z.B. in der Natur, erinnere mich an einzelne Pflanzen und suche sie im Jahr darauf wieder: So „verorte“ ich Eindrücke. Innere Karten entstehen. Später im Atelier entstehen daraus Bilder. Einzelne Situationen prägen die Farben – und Formensprache. So erzählt jedes Bild eine Geschichte. Zum Beispiel: Namib – Flimmern liegt in der Luft. oder Island – zur ungeraden Hausnummer.“