HORIZONT & friends geht auch 2017 auf WINTERTOUR

Folgende Stationen stehen 2017 auf dem Programm:

Jede Location der Tour ist einzigartig und hat seinen eigenen Charme. So soll auch die Auswahl der Song mit den Interessen der Musiker, Veranstalter und natürlich der Besucher der WINTERTOUR 2017 zusammen passen.Keine leichte Aufgabe, denn das Musikrepertoire von HORIZONT & friends ist über die Jahre zu einer Vielzahl an Songs angewachsen, doch die 7 Musiker, unter der Leitung von Peter Steinbusch, waren entscheidungsfreudig und versuchen auch in diesem Jahr bei jedem Auftritt etwas Besonderes in der Advents- und Weihnachtszeit entstehen zu lassen.Lange Shopping-Night auf demin Augsburg "Augsburger Adventsklänge"Auftakt und Eröffnung des Weihnachtsmarktes "Weihnachten mit viel Gefühl""Punschkonzert für den Bunten Kreis""Empfangen - Schenken"Gemeinsam auf Weihnachten einstimmen und genießen "warten aufs Christkind"Mehr zu HORIZONT & friends finden Sie hier