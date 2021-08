Trotz Corona - Messe in Augsburg

Traut Euch! ist das Motto der Hochzeitsmesse in Augsburg.Am 2. und 3. Oktober 2021 findet die Hochzeitsmesse in Augsburg statt.Alle Infos zu Tickets und Angeboten gibt es unter www.traut-euch.info Der schönste Tag im Leben soll ein perfekter Tag werden. Deshalb stellen wir Ihnen auf der Hochzeitsmesse "Traut Euch!" alle Neuheiten zum Thema Hochzeit vor. Um die perfekte Feier zu gestalten, müssen viele Einzelheiten miteinander harmonieren, angefangen bei der Brautmode, dem Makeup und der Frisur, dem Herrenausstatter, dem richtigen Fotografen, den Trauringen, der Hochzeitstorte, bis hin zu den passenden Räumlichkeiten und der richtigen Musik für die Hochzeitsfeier.All diese Details haben wir auf der Hochzeitsmesse unter ein Dach gebracht, um Ihnen eine Übersicht über die verschiedenen Anbieter geben zu können. Informieren Sie sich hier über alle Neuheiten, die Ihren Tag zu einem unvergessenen Erlebnis machen.Wir freuen uns, Siebegrüßen zu dürfen.2021 haben wir Corona-Auflagen, aber wir versuchen für unseren Besuchern alles so einfach wie möglich zu machen, daher bitte folgenden Informationen beachten:Aufgrund der behördlich angeordneten Corona-Auflagen müssen wir die Personenzahl im Gebäude begrenzen. Die Eintrittskarten sind immer nur für einen Zeit-Block gültig. In dieser Zeit können Sie sich im Gebäude aufhalten. Beim Ticketkauf müssen wir jeden Besucher erfassen. Die Daten werden bis 4 Wochen nach der Messe aufbewahrt, für den Fall, dass das Gesundheitsamt die Kontaktdaten abfragt. Ein kostenloser Corona-Test ist vorm Eingang möglich, bitte dafür mind. 15 Minuten vor der Eintrittszeit da sein. Online-Eintrittskarte bitte ausdrucken Auf vor Ort gekaufte Eintrittskarten müssen ebenfalls die Besucherdaten geschrieben werden Fällt die Messe aufgrund von Corona-Anaordnungen doch aus, erhalten Sie ihr Geld zurück.Onlinetickets können Sie in unserem Ticketshop kaufen unter www.traut-euch.info/ticketshop