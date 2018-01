Hans Merk verstorben

Wehringen / Königsbrunn (aue). Nach dem Tod des ehemaligem Bürgermeisters von Wehringen Hans Merk trauern auch die Sudetendeutschen um einen Freund, Gönner und Mitglied des Vorstandes der Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft Königsbrunn/Wehringen. Obwohl Einheimischer vertrat Hans Merk nicht nur in seiner "Regierungszeit" als Bürgermeister der Gemeinde Wehringen und als Kreisrat des Landkreises Augsburg immer die Interessen der Heimatvertriebenen auch nach seiner Amtszeit bis hinein in die heutige Zeit So wurde er bei der Fusion der Sudetendeutschen Landsmannschaft Königsbrunn/Wehringen als Beirat in das Führungsgremium gewählt. Der Orts - und Kreisobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Lothar Silbernagel und die Stellvertreter Krimhilde Bergmann, Kurt Aue und Walter Eichler,sowie die Ortsbeauftragte der Sudetendeutschen Wehringens Christine Straub betonen gemeinsam mit Hans Merk einen guten Freund verloren zu haben. Hans Merk hatte einen Bildband bei der Eingliederung der Heimatvertriebenen zusammengestellt und bei jeder sich bietenden Gelegenheit zur Integration der Heimatvertriebenen beigetragen.Bei der Fusion der Sudetendeutschen Ortsgruppen von Wehringen und Königsbrunn wurde Wehringens Altbürgermeister Johann Merk mit dem Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft durch Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl und Ortsobmann Lothar Silbernagel geehrt. Kurt Aue