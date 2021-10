Gary & Theo - Das Candle Light Konzert

Große Songs in kleiner Besetzung!Mit Charme, Witz und viel Ausdruck präsentieren Gary G. und Theodor W. Hanny wunderbare Songs in stimmungsvollem Ambiente.Dargeboten werden u.a. Songs von The Beatles, Ed Sheeran, Frank Sinatra, Roger Cicero sowie auch Eigenkompositionen bzw. eigene Interpretationen. Außerdem erfahren die Konzertbesucher etwas über die Geschichten und Hintergründe einiger Songs.Fr, 22. 10. 2021, Kulturhaus Abraxas, Sommestr.30, AugsburgBeginn: 20 UhrEinlass: 19:30 UhrGary G. – Gesang, Piano, ArrangementTheodor W. Hanny – Piano, Gesang, GitarreTickets:www.reservix.de (Keine Tickets vor Ort)Bitte halten Sie für einen raschen Einlass folgende Dinge bereit:- Ihr Ticket- Einen Lichtbildausweis zum Abgleich Ihres Nachweises- Ihren 2G oder 3G+ Nachweis (neg. PCR-Test, bitte vorher informieren)- Kinder bis 6 Jahren und Schüler:innen, die regelmäßig in der Schule getestet werden, brauchen nur ihr Ticket vorzuzeigen.Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über eventuelle weitere Hygienebestimmungen für Ihren Veranstaltungsbesuch unter https://kulturhaus-abraxas.de/tickets-kontakte