Gästeführerverein Augusta e.V. - Kostenfreie Stadtführungen zu speziellen Themen in Augsburg

Unter dem langjährigen Motto „Augusta trifft…“ veranstaltet der Gästeführerverein Augusta e.V. in Augsburg wieder eine Werbeaktion.

Die im Gästeführerverein Augusta e.V. organisierten Gästeführerinnen und Gästeführer geben wieder Einblick in ihre Angebotspalette. Die zeitlich verkürzten Touren sind jeweils einer besonderen Lokation oder einem bestimmten Thema gewidmet. Sie dauern 45 oder 60 Minuten und beginnen um 09:00 Uhr am Augustusbrunnen auf dem Rathausplatz.Augusta trifft in Persona (Petra Zillner) "auf allerlei Gelichter", auf "Unholdinen und "den Sparrenlech". Selbst der "SWA-Geselle Heiner" (K.-W. Gratza) ist mit von der Partie. Mit dem Fahrrad fährt Augusta (Ernst Linck) zur "Herz Jesu"-Kirche und zu "Sankt Anton". Den Abschluss macht sie (Adriana Hiller-Egner) bei "Wasserlinien - Lebenslinien" im Kräutergarten am Roten Tor.Natürlich werden "Augusta" oder Adriana auch erwähnen, dass Augsburg mit seinem Wasser nun zum Weltkulturerbe zählt. Hoch lebe Kaiser Augustus, in dessen Regierungszeit die Ansiedlung "Augusta Vindelicorum" das Licht der Welt erblickte. Denn ohne den römischen Kaiser gäbe es "Augusta" nicht.Halrun Reinholz erinnert als Augusta ab 14 Uhr (Architekturmuseum) wieder an den Augsburger Architekten Sebastian Buchegger im grünen Thelottviertel.Die Gästeführer geben die von Ihnen freiwillig bezahlten Spenden nach Abzug der Druckkosten für das Infoblatt an das Gymnasium Geretsried, das über den Studienrat St. Baur mit der NEPAL Initiative Schongau e.V. in einem Schülerförderprojekt im Annapurna-Gebiet zusammenarbeitet. Die Spendenübergabe erfolgt im Frühjahr 2020 nach dem Weltgästeführertag 2020 zusammen mit den Spendenerträgen anderer Aktionen.Die Gästeführerinnen und Gästeführer des Gästeführervereins Augusta e.V. (GFVA) haben für ihre Gäste wieder ein umfangreiches und sehr abwechslungsreiches Programm vorbereitet.Dersteht auf der Homepage www.gfv-augusta.de/augusta-trifft-2019/ zumbereit.