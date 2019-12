Felix OIiver Schepp: Hirnklopfen

Augsburg : Kulturhaus Kresslesmühle, Augsburg |

HiRNKLOPFEN Kopfnusslieder und Herzensangelegenheiten Felix Oliver Schepp liefert ein Kabarettkonzert, das es in sich hat: virtuos, poetisch, relevant - und dabei lebensbejahend und unverschämt locker. Er singt von Kindern, die bis zur Kritikunfähigkeit hochgelobt werden und bittet den Heiligen Perfektus um Ablass. Er treibt die Geltungssucht der Generation Individuell so weit, dass das narzistische Mauerblümchen seinen Ausweg im Pflanzendünger sucht. HiRNKLOPFEN ist ein Schlagabtausch. Zwischen Charme und Offensive. Zwischen Lässigkeit und Biss. Zwischen coolem Kopf und heißem Herz. Also Hand auf´s Hirn. Und ab ins Bunte. Musik & Texte: Felix Oliver Schepp Regie: Sven Kemmler