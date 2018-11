fastfood theater

Augsburg : Jazzclub |

Die Improshow des fastfood theaters, ausgezeichnet mit dem Publikumspreis der Bayerischen Theatertage! Premiere 1992 und längst Klassiker und Vorbild für Impro-Theater in Bayern.



Direkt aus dem Leben gegriffen, schnell, witzig und intelligent verwandeln die Schauspieler in verblüffend schnellem Teamwork die Vorgaben des Publikums in unerwartete Szenen, großes Theater, knackiges Kabarett oder tolle Songs. Die Zuschauer liefern Stichworte und fiebern mit, wenn die Akteure sich blitzschnell etwas einfallen lassen. Sie sind live bei der Entstehung der Geschichten dabei und sehen, wie virtuoses Theater entsteht. Dabei sind Witz und Einfühlungsvermögen ständige Begleiter der improvisierten Einfälle.