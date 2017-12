fastfood theater “Best of Life” - Impro-Theater in der Kresslesmühle Augsburg

Augsburg : Kulturhaus Kresslesmühle, Augsburg |

Seit über zwanzig Jahren ist dies Augsburgs beliebteste Impro-Show „Best of Life“: Direkt aus dem Leben gegriffen, schnell, witzig und intelligent verwandeln die Schauspieler Vorgaben des Publikums in unerwartete Szenen, großes Theater, knackiges Kabarett oder tolle Songs. Die Zuschauer liefern Stichworte und fiebern mit, wenn die Akteure sich blitzschnell etwas einfallen lassen. 



In der Kresslesmühle Augsburg kann man das fastfood theater an den folgenden Terminen erleben:



25.01.18 (20 Uhr) fastfood theater “Best of Life”

08.02.18 (20 Uhr) fastfood theater “Best of Life”

15.03.18 (20 Uhr) fastfood theater “Best of Life”

12.04.18 (20 Uhr) fastfood theater “Best of Life”



Karten sind erhältlich:

- im Café Dreizehn (in der Kresslesmühle, täglich 09:00-22:00 Uhr),

- beim AZ Kartenservice RT.1 (Tel. 0821 / 7773410),

- beim StadtZeitung Kartenservice (Tel. 0821 / 5071130),

- bei Eventim/CTS (Tel. 01806 / 570070; 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen,

- sowie im Internet unter www.eventim.de und www.konzertbuero-augsburg.de.