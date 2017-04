Engel sollen nicht sterben: Über die Legende Marlene Dietrich

Zum 25. Todestag der Schauspielerin



Vortrag von Dr. Dieter Strauss

„Marlene Dietrich, ein Name, der mit einer Liebkosung beginnt und mit einem Peitschenknall endet“. Ein Zitat des französischen Schriftstellers, Regisseurs und Malers Jean Cocteau, das das bunte und mutige Leben Marlene Dietrichs treffend beschreibt, dessen Reiz uns in Bann zieht, wie der „Blaue Engel“ den Professor Unrat.Ein abenteuerliches und mutiges Leben, das mit vielen Bild- und Tonbeispielen das 20. Jahrhundert aufscheinen lässt und zeigt, dass man sich auch den Nazis entgegen stemmen konnte.Von dem „Girl am Kudamm“ der zwanziger Jahre mit dem Welterfolg des „Blauen Engel“ reicht der Vortrag über ihre berühmten Hollywoodfilme wie „Marokko“ (1930) mit der Schaffung des geheimnisvollen Dietrich-Gesichtes bis zu ihrer Betreuung amerikanischer Truppen im 2. Weltkrieg und ihren anschließenden Welttourneen als Sängerin bis Mitte der siebziger Jahre.„Ich kann kein Happy-End erfinden“, ein bitterer Seufzer der Dietrich, der ihre letzten Krankheits-Jahre in Paris umschreibt.Der Referent Dr. Dieter Strauss arbeitete 33 Jahre für das Goethe-Institut in vier Kontinenten und sieben Ländern. Er lebt heute als freier Referent und Sachbuchautor in München. Sein ausführlicher Artikel über die Dietrich erscheint im Oktober 2017 in der Hamburger „Mare Zeitschrift“.Eintritt frei, Spenden erwünschtEine Kooperation von "Gegen Vergessen - Für Demokratie" und dem Evangelischen Forum Annahof