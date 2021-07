DREI WEITERE STOLPERSTEINE FÜR AUGSBURG

Augsburg : Tunnelstr. 14 |

Montag, den 26. Juli 2021, 13:30 Uhr Achte Verlegung von Stolpersteinen in Augsburg Treffpunkt zur ersten Verlegestelle: Tunnelstraße 14

Nach einer pandemiebedingten Pause werden wieder Stolpersteine in Augsburg verlegt.

In Augsburg liegen bereits Stolpersteine für 32 Opfer des NS-Terrors (13 weitere warten auf

ihre Genehmigung). Sie erinnern in unserer Stadt an ganz unterschiedliche Schicksale: an den

kommunistischen, sozialdemokratischen und christlichen Widerstand, an jüdische Familien,

an Jenische, an einen Homosexuellen, an einen Zeugen Jehovas und an viele Opfer von

Krankenmorden. Nun sollen drei weitere kleine Denkmäler dazukommen.



UhrzeitAdresse in AugsburgNamen der Opfer

13:30 Tunnelstr. 14Maria Lehner

14:15Zimmermannstr. 20 Karoline Müller

15:00Vorderer Lech 9Wilhelmine Messer





Kontakt: Initiativkreis Stolpersteine für Augsburg und Umgebung

www.stolpersteine-augsburg.de / V.i.S.d.P.: Thomas Hacker, Gutenbergstr. 15a, 86356 Neusäß